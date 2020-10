Capelli color caramello | la nuance che incanta l’autunno 2020

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 ottobre 2020) Le nuove collezioni colore lo danno per il vincitore di questo autunno-inverno 2020. In effetti, il color caramello ha diversi hair benefits che altre sfumature fanno fatica a conquistarsi: esalta qualunque tipologia di castano, si mescola facilmente ad altre nuance rendendole uniche. E poi, cosa di non poco conto, dalla telecamera della webcam non vira e rimane splendido sotto qualunque tipo di luce naturale o artificiale che sia. Il successo che ha riscosso Meghan Markel mostrandosi con le schiariture caramello durante la sua ultima conference call ne è la prova. Mentre la cognata Kate Middleton, fan di questa nuance da alcuni anni, ama esaltarlo all’aria aperta. E non è l’unica. Tante sono le celeb come Olivia Palermo, Olivia Culpo e Joan Smalls che in queste ultime settimane si mostrano sui social con questa calda e dolce nuance tra sfilate e appuntamenti glamour.