Caos Juventus-Napoli, le ultime notizie dopo lo stop della Asl alla squadra di Gattuso (Di domenica 4 ottobre 2020) Caos Juventus-Napoli, le ultime notizie dopo lo stop della Asl Il big match di Serie A Juventus-Napoli si giocherà? La partita in programma stasera, 4 ottobre 2020, è a forte rischio a seguito della decisione della Asl di Napoli che ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’aeroporto per partire alla volta di Torino. La squadra allenata da Gennaro Gattuso, che – dopo la partita contro il Genoa (ad oggi a quota 22 positivi), ha registrato la positività al Covid di Zielinki e Elmas, è stata posta in stato di quarantena fiduciaria. La Juventus, ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020), leloAsl Il big match di Serie Asi giocherà? La partita in programma stasera, 4 ottobre 2020, è a forte rischio a seguitodecisioneAsl diche ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’aeroporto per partirevolta di Torino. Laallenata da Gennaro, che –la partita contro il Genoa (ad oggi a quota 22 positivi), ha registrato la positività al Covid di Zielinki e Elmas, è stata posta in stato di quarantena fiduciaria. La, ...

