Campania, De Luca incontra il Ministro dell’Interno: si valuta l’impiego dell’esercito (Di domenica 4 ottobre 2020) Campania. Si è svolto questa mattina un incontro di lavoro tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Presidente della Regione ha ringraziato il Ministro e il Capo della polizia per la sensibilità e la disponibilità mostrata anche in questa circostanza, ed … L'articolo Campania, De Luca incontra il Ministro dell’Interno: si valuta l’impiego dell’esercito Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 ottobre 2020). Si è svolto questa mattina un incontro di lavoro tra il Presidente della Regione Vincenzo De, ildell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Presidente della Regione ha ringraziato ile il Capo della polizia per la sensibilità e la disponibilità mostrata anche in questa circostanza, ed … L'articolo, Deildell’Interno: sil’impiego dell’esercito Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

capuanogio : Fonti della Regione #Campania fanno sapere che per il #Napoli è stato applicato il normale protocollo sottolineando… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Nelle prossime ore azioni contro assembramenti” - gennaromigliore : Il grande risultato di #ItaliaViva in Campania viene premiato: @NicolaCaputo è stato appena nominato Assessore Regi… - AndreaGalliano8 : RT @capuanogio: Fonti della Regione #Campania fanno sapere che per il #Napoli è stato applicato il normale protocollo sottolineando un 'vuo… - D8e3b8 : RT @piersar62: QUESTO È DE LUCA il mafioso alla REGIONE CAMPANIA invece di tutelare i LAVORATORI e riceverli!! vengono trattati come delinq… -