Calciomercato Roma: vicino il ritorno di El Shaarawy (Di domenica 4 ottobre 2020) La Roma starebbe accelerando per il ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy. Ecco le ultime sulla trattativa per l'esterno La Roma starebbe pensando al ritorno di El Shaarawy. L'esterno italiano, al momento in Cina allo Shanghai Shenhua sarebbe vicino al ritorno in giallorosso, come riportato da Sky Sport. Con Kluivert sempre più prossimo al Lipsia, i giallorossi riabbraccerebbero El Shaarawy in prestito fino a fine stagione. Il campionato cinese, infatti, riprenderà solo fino al 2021: arrivo importante anche in chiave Nazionale, in vista degli Europei. Leggi su Calcionews24.com

