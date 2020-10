Calciomercato Roma: Kluivert vicino al Lipsia. Gli aggiornamenti (Di domenica 4 ottobre 2020) Justin Kluivert potrebbe finire al Lipsia: l’ala della Roma potrebbe lasciare i giallorossi negli ultimi giorni di mercato La Roma potrebbe piazzare un colpo in uscita dopo l’arrivo in giallorosso da Borja Mayoral. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Justin Kluivert sarebbe vicino al Lipsia. L’ala olandese dunque sarebbe vicina alla cessione per approdare nel campionato tedesco. Il Lipsia verserebbe nelle casse della Roma 1,5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto legato ad un numero presenze raggiunte da Kluivert. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Justinpotrebbe finire al: l’ala dellapotrebbe lasciare i giallorossi negli ultimi giorni di mercato Lapotrebbe piazzare un colpo in uscita dopo l’arrivo in giallorosso da Borja Mayoral. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Justinsarebbeal. L’ala olandese dunque sarebbe vicina alla cessione per approdare nel campionato tedesco. Ilverserebbe nelle casse della1,5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto legato ad un numero presenze raggiunte da. Leggi su Calcionews24.com

