Calciomercato Roma: fatta per il ritorno di El Shaarawy. I dettagli (Di domenica 4 ottobre 2020) Calciomercato Roma: Stephan El Shaarawy è pronto a tornare a Roma. Chiusa l’operazione in prestito secco fino a giugno Stephan El Shaarawy è pronto a tornare alla Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio è fatta per il ritorno in prestito secco fino a giugno dell’attaccante. L’ex Genoa e Milan prenderà il posto di Justin Kluivert, promesso sposo al Lipsia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020): Stephan Elè pronto a tornare a. Chiusa l’operazione in prestito secco fino a giugno Stephan Elè pronto a tornare alla. Come riporta Gianluca Di Marzio èper ilin prestito secco fino a giugno dell’attaccante. L’ex Genoa e Milan prenderà il posto di Justin Kluivert, promesso sposo al Lipsia. Leggi su Calcionews24.com

