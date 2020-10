Calciomercato Juventus, sfuma Moise Kean: l’attaccante ha firmato con il PSG. I dettagli (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuova avventura per Moise Kean.Niente Juventus per il nazionale italiano di origini ivoriane Moise Kean che, dopo essere stato accostato a lungo ai bianconeri, ha scelto di rilanciarsi in League 1. Il giocatore, che approderà in prestito secco al PSG, saluterà l'Everton dopo 1 anno dal suo arrivo in Inghilterra. A comunicarlo tramite una nota, è stato lo stesso club parigino:"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo nella sua rosa di Moise Kean. Arrivato dall'Everton FC, il 20enne attaccante italiano è in prestito al club della capitale fino al 30 giugno 2021. Questo prestito non prevede un'opzione di acquisto. Il nativo di Vercelli, in Piemonte, si è formato al Torino FC e poi alla Juventus FC, ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuova avventura per.Nienteper il nazionale italiano di origini ivorianeche, dopo essere stato accostato a lungo ai bianconeri, ha scelto di rilanciarsi in League 1. Il giocatore, che approderà in prestito secco al PSG, saluterà l'Everton dopo 1 anno dal suo arrivo in Inghilterra. A comunicarlo tramite una nota, è stato lo stesso club parigino:"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo nella sua rosa di. Arrivato dall'Everton FC, il 20enne attaccante italiano è in prestito al club della capitale fino al 30 giugno 2021. Questo prestito non prevede un'opzione di acquisto. Il nativo di Vercelli, in Piemonte, si è formato al Torino FC e poi allaFC, ...

