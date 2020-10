Calciomercato Juventus: sfuma Kean, Paratici pronto al piano B (Di domenica 4 ottobre 2020) Kean is back? A quanto pare no. Uno dei tormentoni estivi del Calciomercato della Juventus potrebbe purtroppo sfumare proprio durante il rush finale di questa sessione estiva. Quest’ultima, tanto particolare quanto bizzarra, potrebbe dunque concludersi per i bianconeri con una vera e propria beffa da parte del Paris Saint-Germain. I francesi, possibili futuri rivali in Champions League della Vecchia Signora, avrebbero appunto formalizzato il passaggio in Francia del classe 2000. Il talento italiano, relegato ai margini del progetto di Ancelotti all’Everton, sarebbe stato individuato da Leonardo come il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice-Icardi, sostituendo l’ormai partito Choupo-Moting. Ma Paratici avrebbe in serbo un ultima mossa per rimediare a questo possibile ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020)is back? A quanto pare no. Uno dei tormentoni estivi deldellapotrebbe purtroppore proprio durante il rush finale di questa sessione estiva. Quest’ultima, tanto particolare quanto bizzarra, potrebbe dunque concludersi per i bianconeri con una vera e propria beffa da parte del Paris Saint-Germain. I francesi, possibili futuri rivali in Champions League della Vecchia Signora, avrebbero appunto formalizzato il passaggio in Francia del classe 2000. Il talento italiano, relegato ai margini del progetto di Ancelotti all’Everton, sarebbe stato individuato da Leonardo come il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di vice-Icardi, sostituendo l’ormai partito Choupo-Moting. Maavrebbe in serbo un ultima mossa per rimediare a questo possibile ...

