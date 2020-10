Calciomercato – Inter, si pensa al ritorno di Moses (Di domenica 4 ottobre 2020) Possibile ritorno all’Inter per Victor Moses Ultime ore di Calciomercato con l’Inter sempre molto attiva per cercare di sistemare gli ultimi tasselli. In tal senso, i dirigenti nerazzurri ha chiesto informazioni al Chelsea per il ritorno a Milano di Victor Moses. L’esterno nigeriano, era arrivato in nerazzurro lo scorso gennaio in prestito dal Chelsea e ora viste le difficoltà di un accordo per Marcos Alonso, i dirigenti nerazzurri lo stanno valutando come possibile rincalzo last minute. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo Calciomercato – Inter, si pensa al ritorno di Moses proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Possibileall’per VictorUltime ore dicon l’sempre molto attiva per cercare di sistemare gli ultimi tasselli. In tal senso, i dirigenti nerazzurri ha chiesto informazioni al Chelsea per ila Milano di Victor. L’esterno nigeriano, era arrivato in nerazzurro lo scorso gennaio in prestito dal Chelsea e ora viste le difficoltà di un accordo per Marcos Alonso, i dirigenti nerazzurri lo stanno valutando come possibile rincalzo last minute. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo, sialdiproviene damagazine.

