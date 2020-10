Calciomercato – Inter, per Joao Mario si fa avanti il Torino: accordo facile da raggiungere. Da convincere il giocatore (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Torino su Joao Mario Da quando è iniziato il ritiro ad Appiano Gentile, Joao Mario non si è presentato nemmeno una volta in un chiaro segno di rottura con l’Inter che continua a cercare una soluzione per entrambe le parti. Ora, secondo Tuttosport, a farsi avanti per il centrocampista portoghese, ci sarebbe il Torino che avrebbe già un accordo di massima con i nerazzurri, ma che dovrà fare di tutto per convincere il giocatore. “Da ieri sera è partita una manovra diplomatica intrecciata per convincere il giocatore: una partita aperta che ovviamente proseguirà nella giornata odierna. E con ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) IlsuDa quando è iniziato il ritiro ad Appiano Gentile,non si è presentato nemmeno una volta in un chiaro segno di rottura con l’che continua a cercare una soluzione per entrambe le parti. Ora, secondo Tuttosport, a farsiper il centrocampista portoghese, ci sarebbe ilche avrebbe già undi massima con i nerazzurri, ma che dovrà fare di tutto peril. “Da ieri sera è partita una manovra diplomatica intrecciata peril: una partita aperta che ovviamente proseguirà nella giornata odierna. E con ...

