Calciomercato, 24 ore allo stop. De Sciglio al Lione, El Shaarawy alla Roma (Di domenica 4 ottobre 2020) Mancano meno di ventiquattro ore al termine della sessione estiva di Calciomercato. Le società preparano gli ultimi botti e sono ancora tanti i club di Serie A che devono ritoccare le proprie rose.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato ore Calciomercato Inter: Marotta chiude ad Alonso e apre per Nainggolan al Cagliari Sport Fanpage Grosseto-Renate 0-1, una “punizione” beffarda per la riapertura dello Zecchini

Si fa attendere il ritorno del calcio professionistico allo Zecchini ... Nerazzurri che passano in vantaggio al quarto d’ora con la testa di De Sena, svelto a ribattere nella porta sguarnita dopo la ...

Juve-Napoli, il Ministro Speranza: “É già deciso che non si giocherà”

So che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate ... In attesa di quello che succederà nelle prossime ore ci si continua ad interrogare sulle responsabilità della scelta ...

