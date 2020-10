Calcio | oggi gli impegni delle pugliesi | nel giorno dell’assurdo caos di Juventus-Napoli I partenopei rischiano lo 0-3 per colpe non loro Il ruolo negativo della lega calcio | impari dalla serie C e dal rinvio di Palermo-Potenza

Leggi su noinotizie

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’Asl campana ha disposto il no alla trasferta a Torino del. Due calciatorisono positivi al test corona virus. Ildunque non può muoversi. Laha comunicato che stasera sarà in campo. LadiA ha comunicato che la partita è valida. Stando così le cose ilperderebbe 3-0 a tavolino. Una cosa assurda e, diciamolo, vergognosa. Analogo caso inC, sempreto al contenimento del corona virus. Un’ordinanza causa l’impossibilità per il(positività di due calciatori) di essere a. LadiC ha ...