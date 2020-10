Cagliari, Godin: “Atalanta fortissima. Inter? Mi hanno detto cosa pensava Conte…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Un gol come i suoi di testa e sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Diego Godin si è presentato così ai suoi nuovi tifosi del Cagliari anche se nulla ha potuto contro una super Atalanta. L'uruguaiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Noi che scendiamo in campo abbiamo sempre la voglia di vincere. L'Atalanta è una squadra che individualmente ha tanta qualità e si è visto nel risultato. Penso che abbiamo fatto tante cose buone, dobbiamo migliorare e fare tanto continuando a lavorare. La squadra è in crescita con ragazzi che hanno fatto la loro prima partita in A. Dobbiamo lavorare sulle cose non buone. Il gol? Non sono contento perchè il risultato comanda su tutto".In che cosa deve crescere il Cagliari?"Cerchiamo di lavorare ogni giorno col ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Un gol come i suoi di testa e sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Diegosi è presentato così ai suoi nuovi tifosi delanche se nulla ha potuto contro una super Atalanta. L'uruguaiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Noi che scendiamo in campo abbiamo sempre la voglia di vincere. L'Atalanta è una squadra che individualmente ha tanta qualità e si è visto nel risultato. Penso che abbiamo fatto tante cose buone, dobbiamo migliorare e fare tanto continuando a lavorare. La squadra è in crescita con ragazzi chefatto la loro prima partita in A. Dobbiamo lavorare sulle cose non buone. Il gol? Non sono contento perchè il risultato comanda su tutto".In chedeve crescere il?"Cerchiamo di lavorare ogni giorno col ...

OptaPaolo : 24 - Diego #Godin ha impiegato 24 minuti per trovare il gol con la maglia del Cagliari - aveva trovato la prima ret… - DAZN_IT : Esordio per Diego Godin in maglia Cagliari ?? #AtalantaCagliari è su #DAZN - Atalanta_BC : #AtalantaCagliari | 1-1 | 24' ? Pareggio del Cagliari con Godin. ? Cagliari equalise through Godin. #GoAtalantaGo ??? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Atalanta tritasassi: altra goleada. #Cagliari travolto 5-2. #Godin, esordio con gol #SerieA #AtalantaCagliari https://t.c… - AtalantaBCFeed : Atalanta-Cagliari 5-2. Godin, esordio con gol #ForzaAtalanta #ABC1907 -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Godin Cagliari in trincea: Godin e Walukiewicz al primo test Cagliari News 24 Cagliari, Godin: “Atalanta fortissima. Inter? Mi hanno detto cosa pensava Conte…”

Dopo la sfida contro l’Atalanta, il difensore del Cagliari Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Noi che scendiamo in campo abbiamo sempre la voglia di vincere. L’Atalanta è una squadra ...

Atalanta-Cagliari 5-2: goleada per Gasperini, a segno anche Zapata

Una gara spettacolare, come sempre ormai, quando sul campo gioca l'Atalanta di Gasperini. Anche quest'oggi pronostico rispettato, nel risultato e nella ...

Dopo la sfida contro l’Atalanta, il difensore del Cagliari Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Noi che scendiamo in campo abbiamo sempre la voglia di vincere. L’Atalanta è una squadra ...Una gara spettacolare, come sempre ormai, quando sul campo gioca l'Atalanta di Gasperini. Anche quest'oggi pronostico rispettato, nel risultato e nella ...