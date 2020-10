Brescia, Cellino: “Gravina smetta di fare politica e pensi al calcio. La B rischia il crac” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il vulcanico Massimo Cellino, presidente del Brescia, con le sue esternazioni spesso forti che hanno fatto molto discutere negli ultimi anni, è amato e odiato. Quest'oggi il numero uno delle Rondinelle intervenuto ai microfoni di 90° minuto su Rai Sport ha sferrato un attacco durissimo nei confronti del presidente della Figc Gravina e lanciato l'allarme sul mondo del calcio. "In questo momento sono molto confuso e poco lucido e mai come in questa stagione. Ho trent’anni d’esperienza nel mondo del calcio e mai come quest’anno il presidente federale Gravina deve smettere di fare politica e pensare di più al calcio. Bisogna prendere decisioni forti e importanti".caption id="attachment 960025" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Il vulcanico Massimo, presidente del, con le sue esternazioni spesso forti che hanno fatto molto discutere negli ultimi anni, è amato e odiato. Quest'oggi il numero uno delle Rondinelle intervenuto ai microfoni di 90° minuto su Rai Sport ha sferrato un attacco durissimo nei confronti del presidente della Figc Gravina e lanciato l'allarme sul mondo del. "In questo momento sono molto confuso e poco lucido e mai come in questa stagione. Ho trent’anni d’esperienza nel mondo dele mai come quest’anno il presidente federale Gravina deve smettere die pensare di più al. Bisogna prendere decisioni forti e importanti".caption id="attachment 960025" align="alignnone" width="1024" ...

Calcio, Brescia d’assalto ma senza i ribelli. Ed è emergenza difesa

È proprio il Cittadella, l’unica tra le (poche) formazioni ad aver vinto il primo turno (2-0 a Cremona) a poter confermarsi. Le altre coinquiline in vetta hanno già messo il freno: l’Empoli è stato bl ...

