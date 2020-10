Brescia, Cellino attacca Gravina: “Smetta di fare politica e pensi al calcio” (Di domenica 4 ottobre 2020) “In questo momento sono molto confuso e poco lucido. Ho trent’anni d’esperienza nel mondo del calcio e mai come quest’anno il presidente federale Gravina deve smettere di fare politica e pensare di più al calcio. Bisogna prendere decisioni forti e importanti”. Massimo Cellino attacca duranmente il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della trasmissione “90° minuto” in onda sulle reti Rai. “Per il futuro del calcio il Governo deve capire che serve un supporto al sistema calcio – ha continuato Cellino -. Bisogna dilazionare la fiscalità di cinque o dieci anni. Se inciampa qualcuno inciampano tutti. Non si può guardare solo cosa fanno Juve e Inter: e i dilettanti cosa fanno, i ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “In questo momento sono molto confuso e poco lucido. Ho trent’anni d’esperienza nel mondo del calcio e mai come quest’anno il presidente federaledeve smettere die pensare di più al calcio. Bisogna prendere decisioni forti e importanti”. Massimoduranmente il presidente della Figc Gabrielenel corso della trasmissione “90° minuto” in onda sulle reti Rai. “Per il futuro del calcio il Governo deve capire che serve un supporto al sistema calcio – ha continuato-. Bisogna dilazionare la fiscalità di cinque o dieci anni. Se inciampa qualcuno inciampano tutti. Non si può guardare solo cosa fanno Juve e Inter: e i dilettanti cosa fanno, i ...

