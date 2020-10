Bonus pc e tablet, ecco dove fare domanda (Di domenica 4 ottobre 2020) Adesso che il decreto del ministero dello Sviluppo economico stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Bonus pc e tablet pienamente operativo e permetter alle famiglie con i requisiti di ottenere un contributo di 500 euro per la connessione a Internet e per avere un pc o tablet e ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 4 ottobre 2020) Adesso che il decreto del ministero dello Sviluppo economico stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ilpc epienamente operativo e permetter alle famiglie con i requisiti di ottenere un contributo di 500 euro per la connessione a Internet e per avere un pc oe ...

