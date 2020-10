Bonus da 500 euro per le famiglie diventa legge, come ottenerli: requisiti e modalità (Di domenica 4 ottobre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico che regola il cosiddetto “Bonus pc”. La misura vuole incentivare la digitalizzazione delle famiglie con un Isee non superiore a 20mila euro. Il contributo da 500 euro per internet, pc o tablet come noto il singolo contributo ammonterà ad un massimo di … L'articolo Bonus da 500 euro per le famiglie diventa legge, come ottenerli: requisiti e modalità Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 ottobre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico che regola il cosiddetto “pc”. La misura vuole incentivare la digitalizzazione dellecon un Isee non superiore a 20mila. Il contributo da 500per internet, pc o tabletnoto il singolo contributo ammonterà ad un massimo di … L'articoloda 500per lee modalità Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

