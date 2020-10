Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 4 ottobre (Di domenica 4 ottobre 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 2844 casi e 27 decessi di ieri: articolo in aggiornamento Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 3 ottobre I casi di oggi ripartiti regione per regione: in Puglia 151 casi; non si registrano decessi. Il numero complessivo di morti rimane fermo a 598. Dei 151 casi positivi, 97 sono in provincia di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) L’andamento dell’epidemia diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 2844 casi e 27 decessi di ieri: articolo in aggiornamentoin: iper il 3I casi diripartiti regione per regione: in Puglia 151 casi; non si registrano decessi. Il numero complessivo di morti rimane fermo a 598. Dei 151 casi positivi, 97 sono in provincia di ...

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 continua a colpire in regione: la curva del contagio cresce soprattutto nel nord Pugliese. A Lecce ci sono 4 nuovi migranti positivi (il bollettino epidemiologico oggi ne ha inc ...

Bollettino coronavirus Milano e Lombardia domenica 4 ottobre

I dati ufficiali forniti da regione Lombardia sull'andamento dell'epidemia di coronavirus Altra giornata di battaglia al coronavirus quella di domenica 4 ottobre per la Lombardia. I dati dei bollettin ...

