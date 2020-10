Bollettino Coronavirus del 4 Ottobre 2020 (Di domenica 4 ottobre 2020) In data 4 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +0,79% (ieri +0,88%) con 325.329 contagiati totali, 231.914 dimissioni/guarigioni (+697) e 35.986 deceduti (+18); 57.429 infezioni in corso (+1.863). Elaborati 92.714 tamponi (ieri 118.932); 2.578 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,78% (ieri 2,39%). Ricoverati con sintomi 3.287 (+82); terapie intensive +6 (303). Nuovi casi soprattutto in: Campania 412; Lombardia 314; Veneto 261; Lazio 244; Toscana 188; Emilia Romagna 179; Piemonte 173; Puglia 151; Liguria 121; Sardegna 111. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,36%) con 14.795 tamponi (ieri 18.860) e 314 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,12% (ieri 2,08%); 108.065 contagiati totali; ricoverati +3 (296); terapie intensive -3 (39); 2 decessi (16.969). Oggi un’avvertenza importante per la consultazione e interpretazione dei dati ufficiali ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 ottobre 2020) In data 4l’incremento nazionale dei casi è +0,79% (ieri +0,88%) con 325.329 contagiati totali, 231.914 dimissioni/guarigioni (+697) e 35.986 deceduti (+18); 57.429 infezioni in corso (+1.863). Elaborati 92.714 tamponi (ieri 118.932); 2.578 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,78% (ieri 2,39%). Ricoverati con sintomi 3.287 (+82); terapie intensive +6 (303). Nuovi casi soprattutto in: Campania 412; Lombardia 314; Veneto 261; Lazio 244; Toscana 188; Emilia Romagna 179; Piemonte 173; Puglia 151; Liguria 121; Sardegna 111. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,36%) con 14.795 tamponi (ieri 18.860) e 314 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,12% (ieri 2,08%); 108.065 contagiati totali; ricoverati +3 (296); terapie intensive -3 (39); 2 decessi (16.969). Oggi un’avvertenza importante per la consultazione e interpretazione dei dati ufficiali ...

Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - fanpage : #COVID19 Il bollettino ufficiale della #Campania di oggi #4ottobre - Corriere : ?????? ULTIM'ORA – I dati di oggi - DanteFasci : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 2.578 nuovi casi e 18 morti. Boom Campania. Ma 26mila tamponi in meno - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 4 ottobre [a cura di PIERA MATTEUCCI e BENEDETTA PERILLI] [aggiornamento delle… -