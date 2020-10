Bollettino coronavirus 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti (Di domenica 4 ottobre 2020) I nuovi dati del Bollettino sulla pandemia da coronavirus aggiornati al 4 ottobre. Spicca un notevole aumento di contagi in Campania, che registra un +412, con oltre 26mila tamponi in meno. I dati del Bollettino della giornata di oggi 4 ottobre registrano un +2.578 nuovi contagi da coronavirus rispetto a ieri, con un incremento percentuale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020) Idati delsulla pandemia daaggiornati al 4. Spicca un notevole aumento di contagi in Campania, che registra un +412, con oltre 26mila tamponi in meno. I dati deldella giornata di oggi 4registrano un +2.578contagi darispetto a ieri, con un incremento percentuale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento dall'Emilia-Romagna: su oltre 7.000 tamponi, 179 nuovi positivi al #COVID19, di cui 9… - fanpage : ?? Ultim'ora - Il bollettino #COVID19italia del #4ottobre Regione per Regione - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #4ottobre: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… - iirpo : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 4 ottobre [aggiornamento delle 17:30] -