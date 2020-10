Beppe Grillo cita Gianroberto Casaleggio e Fo: “Noi i pazzi della democrazia, forse per questo non ci capiscono e si chiedono chi c’è dietro” (Di domenica 4 ottobre 2020) Nel giorno in cui il Movimento 5 stelle compie 11 anni, non solo Davide Casaleggio ha deciso di “prendere posizione”. A rompere il silenzio è stato anche il garante Beppe Grillo che su Facebook ha deciso di scrivere un messaggio evocativo, citando due membri “sacri” del pantheon M5s: Dario Fo e Gianroberto Casaleggio. “Nel libro ‘Il Grillo canta sempre al tramonto‘”, si legge nel post del comico, “scritto con Fo e Casaleggio quest’ultimo diceva: ‘Non deve essere un caso che non esista un papa che si sia fatto chiamare Francesco. Noi abbiamo scelto appositamente la data di San Francesco per la creazione del Movimento. Politica senza soldi. Rispetto degli animali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Nel giorno in cui il Movimento 5 stelle compie 11 anni, non solo Davideha deciso di “prendere posizione”. A rompere il silenzio è stato anche il garanteche su Facebook ha deciso di scrivere un messaggio evocativo,ndo due membri “sacri” del pantheon M5s: Dario Fo e. “Nel libro ‘Ilcanta sempre al tramonto‘”, si legge nel post del comico, “scritto con Fo equest’ultimo diceva: ‘Non deve essere un caso che non esista un papa che si sia fatto chiamare Francesco. Noi abbiamo scelto appositamente la data di San Francesco per la creazione del Movimento. Politica senza soldi. Rispetto degli animali e ...

