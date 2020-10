Benevento | alunno positivo al “De La Salle” | scuola chiusa domani

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito di segnalazione DdP Asl Bn 1, di unrisultatoal Covid-19, l’Istituto in via precauzionale, dopo aver effettuato sanificazione di tutti gli ambienti, resta chiuso nella giornata di Lunedì 5 ottobre 2020. Le indagini di esposizione al contatto stretto, di competenza del DdP, offriranno la possibilità di valutare e monitorare la situazione. Le attività scolastiche riprenderanno, tranne che per gli alunni della classe interessata, martedì 6 ottobre all’orario consueto, salvo diverse disposizioni. L'articoloal “De La Salle”:proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Covid: positivo un alunno, domani scuola chiusa #Benevento - ottopagine : Genitore di alunno positivo. Per precauzione classe non entra #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento alunno

Ottopagine

Il sindaco Mastella chiede l'intervento dell'esercito nel fine settimana per tenere sotto controllo i luoghi della movida e la situazione in città con i contagi che continuano a ...Un sannita in gara tra i migliori docenti al mondo. B. Lucarelli' di Benevento. «Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Mazzone (nella foto), docente di ICT e informatica all'istituto tecnico ITI 'G.