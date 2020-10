Beautiful puntate dal 5 al 10 ottobre 2020: Beth contesa tra Steffy e Hope (Di domenica 4 ottobre 2020) La tensione sale alle stelle nelle prossime puntate Beautiful, infatti le anticipazioni settimanali della soap americana annunciano un duro scontro tra Hope e Steffy. La Forrester infatti sembra determinata a tenersi la piccola, ma ovviamente la Logan rivuole sua figlia. Una situazione che è destinata a far soffrire molte persone e a creare attriti in famiglia, come tra Brooke e Ridge, il quale sarà sconvolto dal coinvolgimento di suo figlio Thomas e avrà difficoltà a prendere una posizione in merito. Ecco quello che succederà a Beautiful nelle puntate dal 5 al 10 ottobre 2020 L’episodio Beautiful di lunedì 5 ottobre 2020 vedono Zoe e Flo insieme che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 ottobre 2020) La tensione sale alle stelle nelle prossime, infatti le anticipazioni settimanali della soap americana annunciano un duro scontro tra. La Forrester infatti sembra determinata a tenersi la piccola, ma ovviamente la Logan rivuole sua figlia. Una situazione che è destinata a far soffrire molte persone e a creare attriti in famiglia, come tra Brooke e Ridge, il quale sarà sconvolto dal coinvolgimento di suo figlio Thomas e avrà difficoltà a prendere una posizione in merito. Ecco quello che succederà anelledal 5 al 10L’episodiodi lunedì 5vedono Zoe e Flo insieme che ...

