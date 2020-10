Beautiful anticipazioni | Beth di nuovo con i suoi genitori E’ tempo di verità

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tornano ledi, cosa succederà domani 5 ottobre 2020? Finalmente Liam e Hope sanno tutto quello che è successo alla loro bambina ma soprattutto sanno che è ancora viva. Non è morta a causa delle complicazioni del parto e dietro a questa vicenda, è chiaro che ci sia la mano di chi ha avuto solo bisogno di denaro…Una sofferenza troppo grande però che non si può cancellare quella che Liam e Hope hanno provato e non sarà semplice superare tutto. Cosa sta per succedere? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 5 ottobre 2020.: LA TRAMA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2020 Hope e Liam possono finalmente tornare a casa e ...