Beautiful | anticipazioni 5 ottobre | Flo confessa il coinvolgimento di Thomas

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 4 ottobre 2020) Lunedì 5nuovo appuntamento conle cui trame si stanno facendo sempre più avvincenti. Il segreto su Beth sarà venuto a galla e Liam e Hope si ritroveranno ad abbracciare increduli e felici la loro figlioletta creduta morta per mesi. Steffy sarà ancora ignara di tutto, ma sarà solo questione di tempo prima che Liam le racconti tutta la verità. In attesa di ciò, alla Forrester Ridge e Brooke vorranno sapere da Flo tutti i particolari sull’adozione di Phoebe e per loro emergerà un’altra sconvolgente verità:era a conoscenza da mesi del segreto su Beth., trama 5: Liam e Hope tengono stretta Bethtorna anche nel pomeriggio del 5con un nuovo ...