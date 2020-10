Bayern | che succede? Flick ammette | “Non giochiamo da big | lontani da forma ideale”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) IlMonaco sembra traballare pericolosamente. I bavaresi, infatti, hanno vissuto due settimane piuttosto particolari. Dopo il debutto in Bundesliga con il perentorio 8-0 rifilato allo Schalke, lazione campione d'Europa in carica ha vinto a fatica la Supercoppa europea ed è uscita nettamente sconfitta contro l'Hoffenheim. Oggi i detentori del titolo nazionale si sono salvati in extremis grazie alla giornata super di Robert Lewandowski.AMMISSIONEIl tecnico delHansiha ammesso che la sua squadra ancora non è particolarmente brillante dopo la vittoria contro l'Hertha Berlino: "Bisogna tener conto delle circostanze generali. Non è così semplice per i giocatori, non essendo tutti al 100%. Sicuramente però la mentalità di squadra è già al top. ...