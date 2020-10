Bari-Teramo 1-1, Monopoli-Catania 0-1, Turris-Virtus Francavilla Fontana 1-0 Calcio: tutto sommato male le pugliesi di serie C girone C. I risultati della serie D girone H: Taranto-Bitonto 2-1 (Di domenica 4 ottobre 2020) serie D girone H seconda giornata Città di Fasano-Sorrento 1-1 Fidelis Andria-Audace Cerignola 0-0 Gravina in Puglia-Puteolana 4-1 Molfetta-Francavilla in Sinni 3-0 Nardò-Az Picerno 0-3 Portici-Casarano 2-2 Real Aversa-Bribdisi 0-1 Taranto-Bitonto 2-1 Team Altamura-Lavello 2-1 L'articolo Bari-Teramo 1-1, Monopoli-Catania 0-1, Turris-Virtus Francavilla Fontana 1-0 <small class="subtitle">Calcio: tutto sommato male le pugliesi di serie C girone C. I ... Leggi su noinotizie (Di domenica 4 ottobre 2020)H seconda giornata Città di Fasano-Sorrento 1-1 Fidelis Andria-Audace Cerignola 0-0 Gravina in Puglia-Puteolana 4-1 Molfetta-in Sinni 3-0 Nardò-Az Picerno 0-3 Portici-Casarano 2-2 Real Aversa-Bribdisi 0-12-1 Team Altamura-Lavello 2-1 L'articolo1-1,0-1,1-0 lediC. I ...

ItalyMFA : ?? Pronti per #InsiemepergliSDG? La campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossa da #Farnesina con @FAO… - 2ndfcbaribrit : RT @PEFIORENTINA: Serie C Group C Full Time Bari 1 Teramo 1 Monopoli 0 Catania 1 Turis 1 Francavilla 0 Vibonese 0 Juve Stabia 1 - 2ndfcbaribrit : RT @TuttoBariCalcio: ?? Bari-Teramo 1-1 ?? Dopo lo svantaggio iniziale, i biancorossi hanno trovato il pareggio nella ripresa grazie al gol… - 2ndfcbaribrit : FINALE: BARI-TERAMO 1-1. PECCATO, PERCHÉ DOPO IL PARI DI CELIENTO SI POTEVA VINCERE...#forzaragazzi ???????????? - Borderline_24 : Il #Bari non va oltre l'1 a 1 con il #Teramo: quante occasioni sciupate al San Nicola -