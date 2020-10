Barack Obama, 28 anni insieme a Michelle: «Grazie a te sono un uomo migliore» (Di domenica 4 ottobre 2020) Era il 3 ottobre 1992 quando due giovani avvocati, Barack Obama e Michelle Robinson, si scambiarono il fatidico sì nella Trinity United Church of Christ di Chicago. Si erano conosciuti tre anni prima, per una strana coincidenza professionale: lui infatti stava svolgendo uno stage estivo presso Sidley Austin, uno studio legale specializzato in diritto societario nel quale già lavorava lei. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 ottobre 2020) Era il 3 ottobre 1992 quando due giovani avvocati, Barack Obama e Michelle Robinson, si scambiarono il fatidico sì nella Trinity United Church of Christ di Chicago. Si erano conosciuti tre anni prima, per una strana coincidenza professionale: lui infatti stava svolgendo uno stage estivo presso Sidley Austin, uno studio legale specializzato in diritto societario nel quale già lavorava lei.

carlo_masera : RT @marcodemeu: La sinistra estrema ha sparato a zero per anni sui 'nemici' Tony Blair, Barack Obama e Matteo Renzi. Oggi si ritrova con B… - BrestStefano : RT @marcodemeu: La sinistra estrema ha sparato a zero per anni sui 'nemici' Tony Blair, Barack Obama e Matteo Renzi. Oggi si ritrova con B… - MariaPiaRagosa : RT @marcodemeu: La sinistra estrema ha sparato a zero per anni sui 'nemici' Tony Blair, Barack Obama e Matteo Renzi. Oggi si ritrova con B… - AltanAm29 : RT @marcodemeu: La sinistra estrema ha sparato a zero per anni sui 'nemici' Tony Blair, Barack Obama e Matteo Renzi. Oggi si ritrova con B… - LeonebonCettina : RT @marcodemeu: La sinistra estrema ha sparato a zero per anni sui 'nemici' Tony Blair, Barack Obama e Matteo Renzi. Oggi si ritrova con B… -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama Barack Obama, 28 anni insieme a Michelle: «Grazie a te sono un uomo migliore» Vanity Fair Italia Barack Obama, 28 anni insieme a Michelle: «Grazie a te sono un uomo migliore»

«Sono grata di averti vicino», replica lei. Ed entrambi guardano alle imminenti elezioni... Era il 3 ottobre 1992 quando due giovani avvocati, Barack Obama e Michelle Robinson, si scambiarono il ...

"La nuova normalità non sarà il South working: isolati non si è creativi. Dopo il vaccino città più vivibili grazie al telelavoro intermittente"

La nuova normalità che ci aspetta quando arriverà il vaccino per Covid 19 non sarà fatta di esodo nei piccoli centri e “south working“. Chi vive e lavora in città dinamiche come Milano ci resterà, o c ...

«Sono grata di averti vicino», replica lei. Ed entrambi guardano alle imminenti elezioni... Era il 3 ottobre 1992 quando due giovani avvocati, Barack Obama e Michelle Robinson, si scambiarono il ...La nuova normalità che ci aspetta quando arriverà il vaccino per Covid 19 non sarà fatta di esodo nei piccoli centri e “south working“. Chi vive e lavora in città dinamiche come Milano ci resterà, o c ...