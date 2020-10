Ballottaggio a Viadana, sfida tra Cavatorta e Zaffanella: alle 19 affluenza al 32,13% (Di domenica 4 ottobre 2020) Viadana, Mantova,, 4 ottobre 2020 - 2020 - Urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 15, a Viadana per scegliere il sindaco. Il turno di Ballottaggio vede ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020), Mantova,, 4 ottobre 2020 - 2020 - Urne aperte oggi, d23, e domani, lunedì 5 ottobre, d15, aper scegliere il sindaco. Il turno divede ...

oglioponews : Viadana, il giorno (e mezzo) del ballottaggio: Cavatorta e Zaffanella al voto presto, affluenza in calo (32.13% a… - oglioponews : Viadana, il giorno (e mezzo) del ballottaggio: Cavatorta e Zaffanella al voto presto, affluenza in calo - laprovinciacr : #Viadana Ballottaggio Cavatorta-Zaffanella, ora parlano gli elettori - oglioponews : Appello al voto a Viadana, la candidata Zaffanella cerca lo slancio per il ballottaggio - laprovinciacr : #Viadana Amministrative, verso il ballottaggio. Il 'no' al confronto di Cavatorta scatena l'ironia sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Viadana Viadana, il giorno del ballottaggio: Cavatorta e Zaffanella al voto presto, affluenza in calo OglioPoNews Ballottaggi per le comunali in Lombardia: urne aperte fino alle 23. Occhi puntati su Lecco e Corsico

Sono sei i Comuni lombardi che vanno al ballottaggio. La sfida più attesa è a Lecco, l'unico capoluogo di provincia che torna al voto oggi e domani per eleggere il nuovo sindaco. Il duello è tra il ca ...

Ballottaggio elezioni comunali, urne aperte a Viadana: sfida tra Cavatorta e Zaffanella

Urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 15, a Viadana per scegliere il sindaco. Il turno di ballottaggio vede sfidarsi Nicola Cavatorta del centrodestra e Fabrizia ...

Sono sei i Comuni lombardi che vanno al ballottaggio. La sfida più attesa è a Lecco, l'unico capoluogo di provincia che torna al voto oggi e domani per eleggere il nuovo sindaco. Il duello è tra il ca ...Urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 15, a Viadana per scegliere il sindaco. Il turno di ballottaggio vede sfidarsi Nicola Cavatorta del centrodestra e Fabrizia ...