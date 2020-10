Ballando con le stelle, Rosalinda Celentano e il toccante racconto sulla sua malattia (Di domenica 4 ottobre 2020) Ieri sera, 3 Ottobre 2020, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. L’edizione 2020 ha avuto sicuramente un inizio piuttosto burrascoso a causa di alcune positività al Covid-19. Dopo vari rinvii e accertamenti continui i ballerini sono riusciti a scendere in pista e ad emozionare il pubblico da casa. Prima della sua esibizione di ieri sera a Ballando, Rosalinda Celentano ha parlato della sua malattia attraverso una clip. Un racconto toccante che è arrivato al cuore di tutti quanti. Inoltre, è giunta anche una notizia molto importante: Samuel Peron è guarito dal coronavirus e ora potrebbe tornare a far parte del reality. Rosalinda Celentano ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Ieri sera, 3 Ottobre 2020, è andata in onda una nuova puntata dicon le. L’edizione 2020 ha avuto sicuramente un inizio piuttosto burrascoso a causa di alcune positività al Covid-19. Dopo vari rinvii e accertamenti continui i ballerini sono riusciti a scendere in pista e ad emozionare il pubblico da casa. Prima della sua esibizione di ieri sera aha parlato della suaattraverso una clip. Unche è arrivato al cuore di tutti quanti. Inoltre, è giunta anche una notizia molto importante: Samuel Peron è guarito dal coronavirus e ora potrebbe tornare a far parte del reality....

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - InferusM : Vicinanza umana al prof @RobertoBurioni, oggi perfettamente commentato da Aldo grasso, per il futuro a ballando sot… - homerjohnson80 : @CorSport 'Clamoroso, la Juve rispetta i regolamenti', per tutti i dettagli sintonizzatevi su 'Ballando con le stelle'. -