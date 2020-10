Ballando con le Stelle: Costantino si sfoga “Sono discriminato” (Di domenica 4 ottobre 2020) Costantino della Gherardesca c’è riuscito. Ha convinto i giudici, Alberto Matano e anche Marcella Bella oltre il publbico a casa. Questa volta la sua performance a Ballando con le Stelle è piaciuta a tutti ma Costa è convinto di essere discriminato… “Da oggi inizia la resistenza democratica liberale per il ballo”, aveva annunciato nella clip di presentazione Costantino della Gherardesca pronto con la sua compagna di ballo, laArticolo completo: Ballando con le Stelle: Costantino si sfoga “Sono discriminato” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 ottobre 2020)della Gherardesca c’è riuscito. Ha convinto i giudici, Alberto Matano e anche Marcella Bella oltre il publbico a casa. Questa volta la sua performance acon leè piaciuta a tutti ma Costa è convinto di essere discriminato… “Da oggi inizia la resistenza democratica liberale per il ballo”, aveva annunciato nella clip di presentazionedella Gherardesca pronto con la sua compagna di ballo, laArticolo completo:con lesi“Sono discriminato” dal blog SoloDonna

