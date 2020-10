Avete mai visto l’ex fidanzata di Pif? Famosa conduttrice [FOTO] (Di domenica 4 ottobre 2020) Il suo nome è Giulia Innocenzi ed è la ex fidanzata di Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto. I due hanno avuto una lunga storia d’amore, iniziata nel 2011 (sebbene venuta a galla solo nel 2013) e conclusasi poi nel 2016. Oggi il regista ha ritrovato la felicità dopo diverso tempo. Il settimanale Vero, infatti, lo ha paparazzato intento a spingere una carrozzina, accanto a una donna alquanto misteriosa che già era apparsa al suo fianco. Sembra, quindi, che la notizia sia quasi ufficiale: Pif sarebbe diventato padre. Qualora la notizia si rivelasse vera, questo sarebbe il suo primo figlio. Chi è Giulia Innocenti, ex fidanzata di Pif Prima che il regista diventasse padre, nella sua vita privata c’era Giulia Innocenzi, però, l’unica ex ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 4 ottobre 2020) Il suo nome è Giulia Innocenzi ed è la exdi, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto. I due hanno avuto una lunga storia d’amore, iniziata nel 2011 (sebbene venuta a galla solo nel 2013) e conclusasi poi nel 2016. Oggi il regista ha ritrovato la felicità dopo diverso tempo. Il settimanale Vero, infatti, lo ha paparazzato intento a spingere una carrozzina, accanto a una donna alquanto misteriosa che già era apparsa al suo fianco. Sembra, quindi, che la notizia sia quasi ufficiale:sarebbe diventato padre. Qualora la notizia si rivelasse vera, questo sarebbe il suo primo figlio. Chi è Giulia Innocenti, exdiPrima che il regista diventasse padre, nella sua vita privata c’era Giulia Innocenzi, però, l’unica ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Diabolik come non l'avete mai visto Corriere del Ticino Castellammare - Caos all'esterno delle scuole all'ora di punta. I residenti chiedono l'aiuto dei Vigili

Con l'inizio dell'anno scolastico Castellammare ci si ritrova di nuovo a fare i conti con vecchi problemi mai risolti. Problematiche che forse la città aveva un po' dimenticato visto che non li ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto: la Corte costituzionale dichiarerà ammissibile il conflitto di attribuzioni del presidente della Repubblica contro la ...

Con l'inizio dell'anno scolastico Castellammare ci si ritrova di nuovo a fare i conti con vecchi problemi mai risolti. Problematiche che forse la città aveva un po' dimenticato visto che non li ...