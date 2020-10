Aurora Ramazzotti sbotta su Instagram: il pesante sfogo (Di domenica 4 ottobre 2020) Aurora Ramazzotti non sopporta più le critiche sui social: in un recente sfogo, la giovane sbotta su Instagram scagliandosi contro gli haters View this post on Instagram Autunno🍂🍁 by l’unica e inimitabile @martidall 1, 2 o 3? 💖 A post shared by Aurora Ramazzotti (@therealAuroragram) on Oct 2, 2020 at 1:18am PDT Così giovane, eppure … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020)non sopporta più le critiche sui social: in un recente, la giovanesuscagliandosi contro gli haters View this post onAutunno🍂🍁 by l’unica e inimitabile @martidall 1, 2 o 3? 💖 A post shared by(@therealgram) on Oct 2, 2020 at 1:18am PDT Così giovane, eppure … L'articolo proviene da YesLife.it.

VanityFairIt : La conduttrice e influencer #AuroraRaazzotti ha postato nel weekend due scatti super romantici con il fidanzato… - ozansdeniz : sì ma di tumblr boy e Aurora Ramazzotti wannabe non ci frega niente, possiamo passare alle scene di Ferit bey, Nazli e Bulut - zazoomblog : Tommaso Zorzi al GF Vip 5 svela perché non parla più con Aurora Ramazzotti (FOTO) - #Tommaso #Zorzi #svela #perché… - ozansdeniz : non sapevo ci fosse pure Aurora Ramazzotti qua dentro - zazoomblog : Aurora Ramazzotti furiosa contro le cattiverie: “Da fuori sembro molto più forte” - #Aurora #Ramazzotti #furiosa… -