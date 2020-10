Aurora Ramazzotti furiosa contro le cattiverie: “Da fuori sembro molto più forte” (Di domenica 4 ottobre 2020) Aurora Ramazzotti si è mostrata davvero furiosa contro le cattiverie di cui è stata spesso vittima nel corso degli anni. La ragazza ha spiegato di non essere sempre così forte come appare. Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. La ragazza è cresciuta nell’ombra della madre, a causa delle continue … L'articolo Aurora Ramazzotti furiosa contro le cattiverie: “Da fuori sembro molto più forte” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020)si è mostrata davveroledi cui è stata spesso vittima nel corso degli anni. La ragazza ha spiegato di non essere sempre così forte come appare.è la figlia di Michelle Hunziker e di Eros. La ragazza è cresciuta nell’ombra della madre, a causa delle continue … L'articolole: “Dapiù forte” proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Aurora Ramazzotti mostra appositamente il lato B web impazzito – FOTO - #Aurora #Ramazzotti #mostra - MADNESSASHIPER : Tweet di apprezzamento per Aurora Ramazzotti #auroraramazzotti #winterparty #tiziaparty - chiaruzzi_ : RT @darveyfeels_: Qui abbiamo tutti bisogno di assistere al chiarimento tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. #GFVIP - ZorziGroup : RT @pourquoitues: Tommaso su Aurora Ramazzotti: “Auri è una delle cose più belle che mi sia capitata nella vita” Se non è amore questo, d… - ZorziGroup : RT @martaxxofficial: SE LUNEDI' NON FANNO ENTRARE AURORA RAMAZZOTTI PER TOMMASO ZORZI FACCIO UNA STRAGE, CHIARO? #GFVIP -