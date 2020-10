Aumento contagi e nuovo DPCM in arrivo: chiusura anticipata per molte attività commerciali. L’elenco (Di domenica 4 ottobre 2020) Il livello dei contagi, che negli ultimi due giorni è tornato a superare quota 2.000, non è ancora al livello di quelli registrati da un paio di settimane in Francia e Spagna, ma la situazione è comunque allarmante. Per questo, con il prossimo DPCM il Premier Conte vorrebbe introdurre nuove misure restrittive, con orari di chiusura … L'articolo Aumento contagi e nuovo DPCM in arrivo: chiusura anticipata per molte attività commerciali. L’elenco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Il livello dei, che negli ultimi due giorni è tornato a superare quota 2.000, non è ancora al livello di quelli registrati da un paio di settimane in Francia e Spagna, ma la situazione è comunque allarmante. Per questo, con il prossimoil Premier Conte vorrebbe introdurre nuove misure restrittive, con orari di… L'articoloinperattività. L’elenco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

