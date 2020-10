Atalanta, tutti negativi al secondo giro di tamponi (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l’apprensione della giornata di ieri per la positività riscontrata in casa Atalanta, è arrivato un sospiro di sollievo in tarda serata. Stando a quanto riportato dall’Eco di Bergamo, il positivo annunciato ieri è risultato negativo al secondo tampone processato in serata. negativi, inoltre, anche tutti gli altri tamponi, tra giocatori e membri dello staff … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l’apprensione della giornata di ieri per la positività riscontrata in casa, è arrivato un sospiro di sollievo in tarda serata. Stando a quanto riportato dall’Eco di Bergamo, il positivo annunciato ieri è risultato negativo altampone processato in serata., inoltre, anchegli altri, tra giocatori e membri dello staff … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

