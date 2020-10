Atalanta | sospiro di sollievo | giocatori e staff negativi al tampone

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’giocherà regolarmente contro il Cagliari alle 12:30,e membri dellotecnico sono risultatial. Come riportato da L’Eco di Bergamo, la persona risultata positiva in casanella giornata di ieri è poi risultata negativa al secondo giro di tamponi.anche i tamponi svolti ae membri dellotecnico. Nella giornata di ieri, alla notizia della positività, riscontrata la società aveva deciso di annullare la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com

