Atalanta | Sartori | «Soddisfatti del mercato | ancora 2-3 uscite»

(Di domenica 4 ottobre 2020) Giovanni, direttore sportivo dell’, ha parlato deldei nerazzurri a ridosso della gara contro il Cagliari Giovanni, direttore sportivo dell’, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Cagliari. Ecco le sue parole sul calcionerazzurro conalcune operazioni da chiudere. «Siamodi quanto fatto fin qui, abbiamo raggiunto gli obiettivi preposti. Il nucleo della prima squadra non lo toccheremo, sistemeremo due-tre calciatori in modo da consentirgli di andare a giocare con continuità». Leggi su Calcionews24.com

l'Atalanta non ha ancora il tempo di pensare a come risolvere il problema del vice Hateboer viste le condizioni fisiche di Piccini (l'ex Valencia non è ancora pronto per lavorare in gruppo con i compagni). Giovanni Sartori, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport in occasione della gara contro la Lazio.