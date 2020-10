Atalanta, Muriel: «Non dobbiamo fermarci, lo vuole Gasperini» (Di domenica 4 ottobre 2020) Luis Muriel parla all’intervallo di Atalanta-Cagliari: il colombiano ha aperto le marcature del match delle 12.30 Luis Muriel, ai microfoni di DAZN, ha commentato il primo tempo contro il Cagliari: 4-1 per i nerazzurri, con gol di Muriel per l’1-0. «Ci divertiamo tanto e questo arriva attraverso il gioco. Quando si corre e si lotta senza freni, è un divertimento avere la palla tra i piedi e giocare con la nostra qualità. Gasperini vuole spingere fino alla fine. Abbiamo avuto brutte esperienze lo scorso anno, quindi non dobbiamo mai fermarci e chiudere il prima possibile le partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Luisparla all’intervallo di-Cagliari: il colombiano ha aperto le marcature del match delle 12.30 Luis, ai microfoni di DAZN, ha commentato il primo tempo contro il Cagliari: 4-1 per i nerazzurri, con gol diper l’1-0. «Ci divertiamo tanto e questo arriva attraverso il gioco. Quando si corre e si lotta senza freni, è un divertimento avere la palla tra i piedi e giocare con la nostra qualità.spingere fino alla fine. Abbiamo avuto brutte esperienze lo scorso anno, quindi nonmaie chiudere il prima possibile le partite». Leggi su Calcionews24.com

