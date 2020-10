Atalanta da sogno: mai nella sua storia aveva vinto le prime tre in Serie A (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Atalanta non smette mai di stupire e agguanta la terza vittoria in altrettante partite di campionato: non era mai successo L’Atalanta non smette di stupire. I nerazzurri sovrastano il Cagliari con il successo per 5-2: una macchina da gol con 13 reti messe a segno nelle prime tre gare di campionato. nella sua storia l’Atalanta non aveva mai vinto le prime tre gare di Serie A. Una partenza sprint per una squadra che ha fatto benissimo sia in Italia che in Europa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) L’non smette mai di stupire e agguanta la terza vittoria in altrettante partite di campionato: non era mai successo L’non smette di stupire. I nerazzurri sovrastano il Cagliari con il successo per 5-2: una macchina da gol con 13 reti messe a segno nelletre gare di campionato.sual’nonmailetre gare diA. Una partenza sprint per una squadra che ha fatto benissimo sia in Italia che in Europa. Leggi su Calcionews24.com

