Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Alle 12.30 si gioca l'anticipo della terza giornata di Serie A tra Atalanta e Cagliari. Ecco le scelte di Gasperini e Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

