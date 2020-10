Atalanta-Cagliari | Gomez gol spettacolare | imprendibile tiro a giro per il vantaggio nerazzurro VIDEO

Atalanta_BC : I nostri 11! ?? Our #StartingXI to face Cagliari! ?? #AtalantaCagliari #GoAtalantaGo ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *3-1 Cagliari *(Gosens 37‘) #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *2-1 Cagliari *(Gomez 29‘) #SSFootball - HypeZoneGH : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT: Atalanta 4-1 Cagliari #SSFootball - rfutbol : Descanso Atalanta 4-1 Cagliari #Atalanta #Cagliari #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Cagliari

Il pareggio del Cagliari contro l’ Atalanta lo firma l’uomo più atteso, Diego Godin. Il difensore uruguaiano, appena sbarcato in Sardegna in prestito dall’Inter, stacca veemente di testa e non perdona ...Pur ritenendo che dispensare giudizi alle prime giornate possa non essere giusto, oltre che azzardato, cerchiamo di capire qualcosa in più di ...