Atalanta-Cagliari | Godin segna il gol del pareggio con uno stacco imperioso VIDEO

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ildelcontro l’lo firma l’uomo più atteso, Diego. Il difensore uruguaiano, appena sbarcato in Sardegna in prestito dall’Inter, stacca veemente di testa e non perdona firmando il gol dell’1-1. L’ex nerazzurro si prende subito la leadership difensiva e fa gioire i nuovi tifosi con unoe la traiettoria imparabile. In alto ildel gol di

Atalanta_BC : I nostri 11! ?? Our #StartingXI to face Cagliari! ?? #AtalantaCagliari #GoAtalantaGo ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *2-1 Cagliari *(Gomez 29‘) #SSFootball - journale_bai : #Atalanta costretta dal Cagliari a un elementare giro palla dx-sx, poi esce tutta la classe della Dea: palla veloce… - footballgenee : Atalanta 2 -1 Cagliari 29' Gomez - internewsit : Godin, subito gol al suo esordio col Cagliari: sua la rete dell'1-1 all'Atalanta - -

Il pareggio del Cagliari contro l’Atalanta lo firma l’uomo più atteso, Diego Godin. Il difensore uruguaiano, appena sbarcato in Sardegna in prestito dall’Inter, stacca veemente di testa e non perdona ...Pur ritenendo che dispensare giudizi alle prime giornate possa non essere giusto, oltre che azzardato, cerchiamo di capire qualcosa in più di ...