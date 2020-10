Atalanta-Cagliari, Gasperini: “Non guardiamo la classifica, Lammers ricorda Van Basten”. E su Ilicic… (Di domenica 4 ottobre 2020) Parola a Gian Piero Gasperini.Il tecnico dell'Atalanta, dopo le cinque reti messe a segno in occasione della sfida contro il Cagliari di questo pomeriggio, è intervenuto ai microfoni della stampa: primo oggetto di discussione, la prestazione offerta dai suoi uomini fra le mura del Gewiss Stadium. "La squadra sta attraversando un'ottima condizione, qualche sbavatura ci può stare. Sotto questo aspetto siamo molto soddisfatti. La squadra non ha subito molto, il nostro portiere è stato poco impegnato. Il risultato poteva essere molto più ampio, ma va bene così", sono state le sue parole.I GOL - "Ho diversi giocatori a disposizione? E' molto positivo, i giocatori sono importanti soprattutto in area di rigore con assist e gol. Questo è sintomo di grande crescita tecnica. Oggi alcuni gol sono stati ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Parola a Gian Piero.Il tecnico dell', dopo le cinque reti messe a segno in occasione della sfida contro ildi questo pomeriggio, è intervenuto ai microfoni della stampa: primo oggetto di discussione, la prestazione offerta dai suoi uomini fra le mura del Gewiss Stadium. "La squadra sta attraversando un'ottima condizione, qualche sbavatura ci può stare. Sotto questo aspetto siamo molto soddisfatti. La squadra non ha subito molto, il nostro portiere è stato poco impegnato. Il risultato poteva essere molto più ampio, ma va bene così", sono state le sue parole.I GOL - "Ho diversi giocatori a disposizione? E' molto positivo, i giocatori sono importanti soprattutto in area di rigore con assist e gol. Questo è sintomo di grande crescita tecnica. Oggi alcuni gol sono stati ...

