Atalanta Cagliari 4-1 Live, Dea straripante: segnano tutti gli attaccanti (Di domenica 4 ottobre 2020) 4-1 e spettacolo al Gewiss Stadium al termine dei primi 45 minuti, un risultato che premia, forse oltremodo, la squadra di Gasperini. Atalanta che fa la partita ma Cagliari che si dimostra volenteroso ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) 4-1 e spettacolo al Gewiss Stadium al termine dei primi 45 minuti, un risultato che premia, forse oltremodo, la squadra di Gasperini.che fa la partita mache si dimostra volenteroso ...

Atalanta_BC : I nostri 11! ?? Our #StartingXI to face Cagliari! ?? #AtalantaCagliari #GoAtalantaGo ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 4-1 Cagliari #SSFootball - Atalanta_BC : #AtalantaCagliari | 1-1 | 24' ? Pareggio del Cagliari con Godin. ? Cagliari equalise through Godin. #GoAtalantaGo ??? - panda5214 : RT @francescoceccot: Nuovo comunicato Asl Napoli: 'Vista l'Atalanta con il Cagliari consigliamo per il Napoli almeno una ventina di giorni… - SmokeyTimRobbo : 2020/21 - 3 games, 3 wins. 26 Sept - Torino 2-4 Atalanta (4 different scorers) 29 Sept - Lazio 1-4 Atalanta (3 dif… -