Atalanta-Cagliari 1-0 LIVE: Muriel sblocca subito il match (Di domenica 4 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Atalanta e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Cagliari 1-0 MOVIOLA 7′ GOL Atalanta – Muriel solo davanti a Cragno mette la palla in porta, ma poco dopo il Var gli convalida il gol. Il colombiano era tenuto in gioco da Zappa. 1′ Inizio gara – Fischia Pasqua. Inizia ora Atalanta-Cagliari. ORE 12:27 – La terna arbitrale ha effettuato l’ingresso sul terreno di gioco seguita ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nelvalido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 7′ GOLsolo davanti a Cragno mette la palla in porta, ma poco dopo il Var gli convalida il gol. Il colombiano era tenuto in gioco da Zappa. 1′ Inizio gara – Fischia Pasqua. Inizia ora. ORE 12:27 – La terna arbitrale ha effettuato l’ingresso sul terreno di gioco seguita ...

