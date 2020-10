Asma | nonostante il Covid-19 | la prevenzione e la cura dell’asma non si fermano

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’asma è una malattia infiammatoria cronica in cui si hanno riacutizzazioni ricorrenti. Di questa definizione medica, ci si sofferma spesso sull’infiammazione, sulla cronicità, ma non sulla malattia, perché di questo di fatto si tratta.

Dal 12 al 16 ottobre torna la quarta edizione di ASMA ZERO WEEK, la campagna di sensibilizzazione sull’asma che offrirà ai 3 milioni di pazienti la possibilità di effettuare una visita di controllo gr ...È definita multipla in quanto coinvolge più organi e le cause scatenanti sono diverse: dai profumi ai detersivi, agli agenti chimici, pesticidi e tessuti sintetici. I sintomi sono: reazioni allergiche ...