Ascolti TV | Sabato 3 ottobre 2020 Tú sí que vales vince con il 23 62% | Ballando con le Stelle 21 34% Tutti in Pista 16 69%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tú sí que- Belen Rodriguez e Alessio Sakara Nella serata di ieri,, su Rai1in, in onda dalle 20.44 alle 21.25, ha conquistato 3.791.000 spettatori pari al 16.69% di share;con le, in onda dalle 21.29 alle 24.48, è stato scelto da 3.795.000 spettatori pari al 21.34% di share. Su Canale 5 Tú sí que, in onda dalle 21.35 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 4.194.000 spettatori pari al 23.62% di share (presentazione 4.323.000 – 18.77% e Buonanotte di Tú sí que1.592 – 20.17%). Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.188.000 spettatori (5.16%) nel primo episodio ...