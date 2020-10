AresGate, la verità di Alberto Tarallo: «Dichiarazioni frutto di rancore. Adua manipolata, ho dei sospetti. Massimiliano cacciato da Teo per volere di Adua» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alberto Tarallo, Non è L'Arena Alberto Tarallo, l’uomo finito al centro dell’attenzione per l’AresGate, ha rotto il silenzio. Dopo le pesanti affermazioni pronunciate nella casa del Grande Fratello da Adua del Vesco e Massimiliano Morra, il produttore si è presentato su La7 per dare la propria versione dei fatti, ammettendo di essere il destinatario di quelle accuse. A Non è L’Arena, Tarallo ha ripercorso l’intera polemica, definendola una “macchinazione” e puntando il dito contro alcuni mandanti esterni. “Ero a un pranzo di lavoro, mi ha chiamato un amico e mi ha detto: ‘ti hanno definito Lucifero’. La cosa mi ha fatto sorridere ma poi, quando hanno ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020), Non è L'Arena, l’uomo finito al centro dell’attenzione per l’, ha rotto il silenzio. Dopo le pesanti affermazioni pronunciate nella casa del Grande Fratello dadel Vesco eMorra, il produttore si è presentato su La7 per dare la propria versione dei fatti, ammettendo di essere il destinatario di quelle accuse. A Non è L’Arena,ha ripercorso l’intera polemica, definendola una “macchinazione” e puntando il dito contro alcuni mandanti esterni. “Ero a un pranzo di lavoro, mi ha chiamato un amico e mi ha detto: ‘ti hanno definito Lucifero’. La cosa mi ha fatto sorridere ma poi, quando hanno ...

