AresGate, Alberto Tarallo: la storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco era finta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alberto Tarallo a Non è L'Arena Finalmente i protagonisti parlano. Alberto Tarallo, ospite ieri sera di Massimo Giletti a Non è L’Arena ha rivelato che (anche) la storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco era stata creata a tavolino. “La loro storia era completamente finta, come sono finti loro sullo schermo, perché fu una storia inventata a tavolino da me, Enrico Lucherini e dal compianto Mayer“. A sostenere le affermazioni del produttore è proprio Enrico Lucherini, ma su un’altra rete, seppur contemporaneamente. Ospite della dirimpettaia D’urso, lo storico ufficio stampa, che ha lavorato per la Ares Film di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020)a Non è L'Arena Finalmente i protagonisti parlano., ospite ieri sera di Massimo Giletti a Non è L’Arena ha rivelato che (anche) latraDelera stata creata a tavolino. “La loroera completamente, come sono finti loro sullo schermo, perché fu unainventata a tavolino da me, Enrico Lucherini e dal compianto Mayer“. A sostenere le affermazioni del produttore è proprio Enrico Lucherini, ma su un’altra rete, seppur contemporaneamente. Ospite della dirimpettaia D’urso, lo storico ufficio stampa, che ha lavorato per la Ares Film di ...

fabiofabbretti : RT @davidemaggio: AresGate, Alberto Tarallo: la storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco era finta Ecco chi l'ha inventata insieme a… - davidemaggio : AresGate, Alberto Tarallo: la storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco era finta Ecco chi l'ha inventata ins… - benny_bove : RT @nonelarena: #nonelarena A Non è l'Arena sul caso #Aresgate , Alberto #Tarallo: 'Alla persona che ha macchinato tutto, so chi sei e perc… - nonelarena : #nonelarena A Non è l'Arena sul caso #Aresgate , Alberto #Tarallo: 'Alla persona che ha macchinato tutto, so chi se… - nonelarena : #nonelarena #Aresgate al #GrandeFratelloVip, parlano #AndreaMarras, #RedaLapaite e #RaffaellaDiCaprio: 'Ho trovato… -